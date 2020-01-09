Cat S32 в необычном дизайне

Защищенные смартфоны хороши тем, что они помогают спокойно жить не только во время путешествий или каких-то особенно тяжелых работ, но и в повседневной жизни. В метро вы тоже можете уронить свой смартфон, как и просто во время прогулки по парку, но если обычный смартфон в таких ситуациях с большой долей вероятности разлетится на мелкие кусочки, то Cat S32 останется жив и цел. Его преимущество именно в том, что даже если вы будете не очень аккуратно относиться к гаджету, то он все равно покажет себя с лучшей стороны и справится с поставленными задачами даже после падений или погружения под воду. Кроме того, производитель позаботился, чтобы устройство было очень стильным на фоне конкурентов, которые выглядят как кирпич с экраном.