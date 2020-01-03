Caviar изготовила iPhone 11 Pro за 100 тысяч долларов

Caviar - российская компания, известная благодаря модификации и созданию продуктов супер-люкс. Ассортимент компании включает iPhone, часы Apple, AirPods и смартфоны Samsung. Компания создала iPhone 11 Pro Solarious Zenith Full Gold, который стоит от 100 000 долларов.

За 100 000 долларов вы даже получаете в комплекте быстрое зарядное устройство с кабелем Lighting to USB-C и матовые черные AirPods Pro. У каждой модели есть уникальный номер, и свидетельство о собственности включено в коробку.

В комплект входит золотой инструмент, который используется для заводки механических часов, расположенных на задней панели iPhone. Огромные позолоченные часы также содержат большой желтый бриллиант. Всего на задней панели 137 бриллиантов, так что если он упадет, покрытие AppleCare + станет последним из ваших беспокойств.