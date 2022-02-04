Caviar отмечает начало зимних Олимпийских игр выпуском кастомных iPhone 13 Pro

Модель Olympic Hero изготовлена из ювелирного сплава и покрыта 24-каратным золотом, а в версии Olympic Hero Gold используется чистое 18-каратное золото. Обе версии могут быть сделаны с iPhone 13 Pro или 13 Pro Max в качестве основы, а задняя панель выполнена из красного композитного материала вместо стекла. Дизайн также включает в себя логотип Олимпийских игр в Пекине, олимпийские кольца и изображение пекинского горного хребта Сяохайтуо, на котором будут проходить несколько спортивных мероприятий.
Базовая модель iPhone 13 Pro Olympic Hero на 128 ГБ стоит от 6 450 долларов, а топовая модель 13 Pro Max Gold с 1 ТБ памяти обойдется вам в 27 620 долларов.