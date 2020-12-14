Caviar представила смартфон iPhone 12 Pro Jobs 4

Модернизированный смартфон iPhone 12 Pro от Caviar посвящен Стиву Джобсу и 10-летию смартфона iPhone 4. Напомним, что iPhone 4 был последней моделью которую представил Стив Джобс.

iPhone 12 Pro Jobs 4 имеет дизайн схожий с iPhone 4. Задняя панель была переработана. Внутрь логотипа Apple добавлена фрагмент водолазки Стива Джобса. На нижней части расположен автограф Стива Джобса и знамений слоган компании "Think different" ("Думай иначе").

Корпус смартфона выполнен из черненого титана. В создании было использовано золото 750 пробы. iPhone 12 Pro Jobs 4 представлен в ограниченном количество, всего 10 экземпляров. Стоимость смартфона в золотом исполнении начинается от 8910 долларов.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Jobs 4
Обзоры:
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
Samsung представит собственную технологию UD Camera на Galaxy Z Fold 3

Камера под дисплеем была продемонстрирована несколькими брендами за последние пару лет. Однако в настояще...
Представлен смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade 20 Pro 5G, которая работает под управлением о...
Vsmart Bee Lite - самый дешевый смартфон с 4G

Vingroup в партнерстве с Qualcomm выпустила сверхдоступный 4G смартфон. ...
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быст...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быстIntel анонсировала процессоры 11-го поколения для стационарных PC Rocket Lake, которые будут выпущены в п...
Xiaomi представила флагманский смартфон ...
Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra. Смартфон оснащен мощным процессором, выс...
MSI анонсировала новый QHD монитор Optix...
MSI анонсировала новый QHD монитор OptixMSI добавила в свой ассортимент новый QHD монитор Optix MAG274QRF с частотой 165 Гц. Монитор совместим с ...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gami...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF GamiКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дю...
EK выпустила специальную серию водоблоко...
EK выпустила специальную серию водоблокоEK выпустила водоблок специальной серии Quantum Vector FE RTX 3080 для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080...
Lenovo Smart Clock Essential поступила в...
Lenovo Smart Clock Essential поступила вLenovo анонсировала ряд продуктов, в том числе Smart Clock Essential. ...
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на ...
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на Торговая площадка Amazon сделала скидку на топовую версию смартфона OnePlus 8T 5G, которая изначально сто...
Смартфон AGM X5 оценен в 560 долларов...
Смартфон AGM X5 оценен в 560 долларовКомпания AGM начала принимать предзаказы на защищенный смартфон AGM X5, который может похвастаться поддер...
ZTE анонсировала Axon 20 4G на базе проц...
ZTE анонсировала Axon 20 4G на базе процКитайский технологический гигант ZTE представила урезанную 4G-версию смартфона Axon 20. Новинка работает ...
Изображения прототипа Google Pixel 5 поя...
Изображения прототипа Google Pixel 5 пояВ Интернете появилось несколько фотографий прототипного варианта Google Pixel 5. ...
Samsung отмечает рост заказов на 14-нм ч...
Samsung отмечает рост заказов на 14-нм ч14-нанометровый процессоры компании Samsung привел к резкому увеличению заказов от производителей из мате...
Vivo V20 SE запущен в Европе за 282 долл...
Vivo V20 SE запущен в Европе за 282 доллVivo V20 SE был впервые представлен в Малайзии в сентябре. Но сегодня компания Vivo официально подтверди...
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor