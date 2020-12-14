Caviar представила смартфон iPhone 12 Pro Jobs 4

Модернизированный смартфон iPhone 12 Pro от Caviar посвящен Стиву Джобсу и 10-летию смартфона iPhone 4. Напомним, что iPhone 4 был последней моделью которую представил Стив Джобс.

iPhone 12 Pro Jobs 4 имеет дизайн схожий с iPhone 4. Задняя панель была переработана. Внутрь логотипа Apple добавлена фрагмент водолазки Стива Джобса. На нижней части расположен автограф Стива Джобса и знамений слоган компании "Think different" ("Думай иначе").

Корпус смартфона выполнен из черненого титана. В создании было использовано золото 750 пробы. iPhone 12 Pro Jobs 4 представлен в ограниченном количество, всего 10 экземпляров. Стоимость смартфона в золотом исполнении начинается от 8910 долларов.