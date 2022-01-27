Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленная серией премиальных часов

Если вы следили за творчеством Caviar, то знаете, что основатель является поклонником роскошных часов. Если вы слышите «Святая Троица», знайте, что это относится к часовому роду – Patek Philippe, Audemars Piguet и Vacheron Constantin. Эти три легендарных часовщика являются вдохновителями новых дополнений к линейке Pair of Kings, то есть серии Caviar, в которой роскошные часы сочетаются с роскошным телефоном.

Рассматриваемые телефоны основаны на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max и имеют металлические задние панели, стилизованные под циферблат и браслеты часов, в честь которых они названы.

Vacheron Constantin Overseas будет стоить вам колоссальные 52 000 долларов и будет сделано только 7 штук. Телефон украшен голубым титановым «циферблатом», стилизованным под золото 18 карат, браслетом с перекрестными звеньями, мальтийским крестом и декоративным индикатором даты. Модель 4500V/110R-B705 была разработана Винсентом Кауфманном, главным дизайнером Vacheron Constantin, с 30-летним опытом работы в компании.

Audemars Piguet Royal Oak стоят всего 6600 долларов, Caviar выпустит 99 единиц. В телефоне синий титан контрастирует с серым титаном, чтобы вызвать образ часов Royal Oak ref.15500, на котором он был основан.

Patek Philippe Nautilus — они были разработаны Джеральдом Гентом. На создание этих часов вдохновила биография Филиппа Стерна, главы Patek Philippe. Что касается телефона с таким же названием, то будет выпущено 99 единиц, каждая из которых будет стоить 6670 долларов. В нем также используется синий титан с тем же рисунком, что и на циферблате, и еще больше титана, покрывающего остальную часть задней панели.
Комментарии и отзывы Caviar Pair of Kings
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