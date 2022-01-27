Caviar создает телефоны iPhone 13 Pro на заказ, вдохновленная серией премиальных часов

Рассматриваемые телефоны основаны на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max и имеют металлические задние панели, стилизованные под циферблат и браслеты часов, в честь которых они названы.
Vacheron Constantin Overseas будет стоить вам колоссальные 52 000 долларов и будет сделано только 7 штук. Телефон украшен голубым титановым «циферблатом», стилизованным под золото 18 карат, браслетом с перекрестными звеньями, мальтийским крестом и декоративным индикатором даты. Модель 4500V/110R-B705 была разработана Винсентом Кауфманном, главным дизайнером Vacheron Constantin, с 30-летним опытом работы в компании.
Audemars Piguet Royal Oak стоят всего 6600 долларов, Caviar выпустит 99 единиц. В телефоне синий титан контрастирует с серым титаном, чтобы вызвать образ часов Royal Oak ref.15500, на котором он был основан.
Patek Philippe Nautilus — они были разработаны Джеральдом Гентом. На создание этих часов вдохновила биография Филиппа Стерна, главы Patek Philippe. Что касается телефона с таким же названием, то будет выпущено 99 единиц, каждая из которых будет стоить 6670 долларов. В нем также используется синий титан с тем же рисунком, что и на циферблате, и еще больше титана, покрывающего остальную часть задней панели.