Caviar выпустит iPhone X из «жидкого золота»

Отечественная компания Caviar, известный своими люксовыми версиями iPhone, представила две новые версии iPhone X. Новинки выйдут в золотой отделке корпуса в «классическом» и «жидком» вариантах. Модель Caviar Classic Gold выполнена в золотом рельефном корпусе, на котором сохранен логотип Apple. Модель Caviar Classic Liquid Gold выделяет фактурой, похожей на «жидкий» металл. По словам производителя, на корпуса нанесено чистое золото 999 пробы. Цена Caviar iPhone X Classic Gold составит от 257 тысяч рублей, Classic Liquid Gold – от 274 тысяч рублей.