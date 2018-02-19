Цена Samsung Galaxy S9 будет на 16% выше в сравнении с Galaxy S8

Уже через две недели состоится официальный анонс флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, а потому в сети появляется все больше утечек. Например, сегодня инсайдер @quandt поделился информацией о норвежских ценах на грядущие новинки. По словам источника, Galaxy S9 и S9+ в базовой комплектации с 64 ГБ памяти будут стоить 8790 и 9790 в местной валюте, что на 1200-1300 норвежских крон дороже Galaxy S8 и Galaxy S8+ на момент запуска. Таким образом, рост цен в Норвегии составит около 16%. Если аналогичное подорожание коснется и других регионов, то российские цены Galaxy S9 и Galaxy S9+ составят примерно 60 и 65 тыс. рублей соответственно. Напомним, что официальный анонс смартфонов состоится 25 февраля.