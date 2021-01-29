Цена на Xiaomi Mi 10T в Индии резко упала

Xiaomi анонсировала флагманы Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro с процессором Snapdragon 865 еще в октябре прошлого года в Индии. На момент запуска эти телефоны были оценены в 35 999 рупий (~ 493 долларов) и 39 999 рупий (~ 548 долларов) соответственно. Сейчас местный гигант Flipkart проводит распродажу Mobiles Bonanza Sale, чтобы предложить популярные телефоны с захватывающими скидками. Благодаря новой акции, которая заканчивается сегодня, серия Xiaomi Mi 10T доступна по стартовой цене 32 999 рупий (~ 452 доллара). Более того, клиенты могут воспользоваться большей частью предложения банка ICICI, чтобы получить MI 10T всего за 29 999 рупий (~ 411 долларов). Это действительно очень низкая цена, которой больше нет ни на одном рынке в мире.