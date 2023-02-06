Цена на iPhone 14 Pro упала на 10%

Пользователи давно привыкли к тому, что смартфоны компании Apple отлично продаются и что компания не ощущает каких-либо проблем со спросом, потому что многие пользователи по всему миру считают устройство лучшим из лучших. Правда, в этом году всё изменилось, потому что компания Apple в один прекрасный момент выпустила смартфоны, которые оказались пользователям не очень уж интересными — iPhone 14 покупали настолько ужасно, что компании пришлось отказываться от целых партий и сокращать заказы у компаний-производителей, а на рынке Китая спрос на смартфоны упал ниже плинтуса. На протяжении достаточно длительного времени представители Apple не могли справиться с поставленной задачей, так что в конечном итоге было принято решение банально сбросить цену.

Сначала стоимость упала на базовые модели смартфонов, а теперь инсайдеры сообщают, что на территории Китая смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max подешевели сразу на 10%. Это может показаться не таким уж значительным уменьшением стоимости, но на самом деле это огромные деньги — 130 долларов в случае с топовой версией гаджета. Некоторые смартфоны на рынке стоят лишь немного дороже, чем скидка на iPhone 14 Pro Max в Китае, так что на деле это крайне серьёзное изменение в стоимости. Всё из-за того, что пользователи покупают смартфоны достаточно плохо, но остановить производство нельзя — это серьёзный удар по репутации и по контрактам. Так что Apple продолжает спасать серию гаджетов в надежде поднять спрос за счёт iPhone 15.