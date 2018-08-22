Цена смартфона Leagoo T8s с 5,5-дюймовым экраном составит 90 долларов

Состоялся анонс нового недорогого смартфона Leagoo T8s. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей За производительность устройства отвечает процессор MT6750T. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Камера сдвоенная: главный сенсор Sony обеспечивает четкость 13 МП, а дополнительный модуль обладает разрешением 2 МП. Селфи-камера получила оптику на 5 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3080 мАч. Аппарат уже доступен для предзаказа стоимостью около 90 долларов.