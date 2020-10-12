Цены на OPPO A53s уже известны до выпуска

Смартфон под названием OPPO A53s появился в официальном магазине OPPO на Amazon Germany. В списке указаны характеристики, рендеры и цены телефона, а также упоминается, что он будет выпущен 13 октября.

В списке OPPO A53s на Amazon Germany указано, что он имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель IPS с перфорированной конструкцией. Он поддерживает разрешение HD + и высокую частоту обновления 90 Гц. Телефон питается от процессора Snapdragon 460 , который в настоящее время является новейшей SoC серии Snapdragon 400. Также упоминалось, что у смартфона внутренняя память 128 ГБ и батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C.

OPPO A53s оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Он имеет модуль камеры прямоугольной формы, который включает 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Также на задней части корпуса разместили сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет доступен за 223 доллара США.
Комментарии и отзывы OPPO A53s
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