Часы Amazfit Balance Special Edition оценили в 250 евро

Компания Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Amazfit Balance Special Edition. От стандартной модели новинка отличается тем, что её упаковка полностью выполнена из биоразлагаемых материалов, а 2 доллара с каждой покупки пойдут на восстановление лесов в городских районах. Пользователи смогут выбирать из коричневой, бирюзовой, зеленой и темно-синей расцветок. Цена часов составляет стандартные 250 евро.

Напомним, что Amazfit Balance оснащается 46-мм алюминиевым корпусом, 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:480 пикселей, адаптерами GPS и NFC, аккумулятором ёмкостью 475 мАч, 2,2 ГБ флеш-памяти, защитой от воды (5ATM), поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также функцией анализа состав тела.
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