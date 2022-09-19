Часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 оценены в 14 тысяч рублей

Компания Huami выпустила в России умные часы Amazfit GTR 4 и GTS 4, рекомендованная цена которых составила 14 тысяч рублей. Amazfit GTR 4 оснастили новым оптическим датчиком BioTracker 4.0 PPG для мониторинга ЧСС и SpO2, функцией отслеживания уровня стресса и сна, приёмником спутниковой навигации, поддержкой голосового помощника Alexa, громкоговорителем и микрофоном, 2,3 ГБ флеш-памяти, 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390:390 точек, габаритами 46:46:10,6 мм, массой 34 грамма и аккумулятором ёмкостью 475 мАч.

Модель GTS 4 получила 1,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390:450 пикселей, батарею ёмкостью 300 мАч, продвинутый оптический сенсор BioTracker 4.0 PPG, громкоговоритель и микрофон, приёмник GPS, функции отслеживания ЧСС, SpO2, уровня стресса в режиме 24/7, защиту от воды согласно степени 5 АТМ, габариты 42,7:36,5:9,9 мм, массу 27 г и корпус из алюминиевого сплава.