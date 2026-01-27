Часы Amazfit интегрированы с российским спортивным приложением Simpla

Смарт-часы Amazfit теперь официально интегрированы с российским спортивным приложением Simpla. Владельцы Amazfit получили возможность автоматически синхронизировать данные о своих тренировках прямо с часов в Simpla, создавая единую экосистему для занятий спортом, детального анализа и мониторинга достижений. Эта интеграция делает тренировочный процесс более удобным и доступным для всех уровней физической подготовки — от новичков, делающих первые шаги в беге, до профессионалов, работающих над улучшением своих результатов.

Simpla — популярная платформа в России, предназначенная для отслеживания беговых и других видов тренировок, а также для поддержки местного спортивного сообщества. Благодаря интеграции с Amazfit пользователи могут автоматически переносить данные о своей активности, восстановлении и тренировки в приложение, что значительно упрощает анализ прогресса и повышает его наглядность.