Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов

Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом White Mountaineering. Новинка характеризуется корпусом из био-смолы и нержавеющей стали с габаритами 50,8:45,8:14,9 мм и массой 120 граммов, новым титановым браслетом H-link с чёрным ионным покрытием и трёхстворчатой застёжкой с возможностью быстрой регулировки, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном, солнечной зарядкой Tough Solar, временем автономной работы до двух лет, фирменным Triple Sensor с электронным компасом, барометром с альтиметром и термометром, индикатором направления к заданной точке, записью маршрутов, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной светодиодной подсветкой и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 900 долларов.

Часы Amazfit интегрированы с российским спортивным приложен…
Смарт-часы Amazfit теперь официально интегрированы с российским спортивным приложением Simpla. Владельцы …
Смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и часы OnePlu…
Сегодня всемирно известный технологический гигант OnePlus официально представил свою последнюю модель – O…
Часы Casio G-Shock GMA-S140-2A2 оценили в 110 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделями G-Shock GMA-S140-2A2 и GMA-S140-7A, кото…
Представлены смарт-часы Amazfit Active Max …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Active Max, которая оценена в 170 долларов. Но…
Представлены умные часы Xiaomi Watch 5…
Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch 5, которые на дебютном китайском рынке оценены в экв…
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM …
Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJ…
Представлены часы Lenovo Watch GT Pro…
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебют…
Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов…
Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в э…
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor