Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов

Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом White Mountaineering. Новинка характеризуется корпусом из био-смолы и нержавеющей стали с габаритами 50,8:45,8:14,9 мм и массой 120 граммов, новым титановым браслетом H-link с чёрным ионным покрытием и трёхстворчатой застёжкой с возможностью быстрой регулировки, радиосинхронизацией времени Multi Band 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном, солнечной зарядкой Tough Solar, временем автономной работы до двух лет, фирменным Triple Sensor с электронным компасом, барометром с альтиметром и термометром, индикатором направления к заданной точке, записью маршрутов, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, двойной светодиодной подсветкой и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 900 долларов.