Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 65 тысяч рублей

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу умные часы WATCH Ultimate 2, который оценены в 65 и 80 тысяч рублей за черную и синюю расцветки соответственно. При этом до 30 ноября пользователи бесплатно получат в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds Pro 4.

Напомним, что WATCH Ultimate 2 имеют в своем оснащении корпус из жидкого металла на основе циркония, нанокерамический безель, 1,5-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей, яркостью 3500 нит и сапфировым стеклом, водонепроницаемость до 150 метров, систему подводной связи на базе гидролокатора, защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP6X, датчики X-TAP и ЭКГ для расширенного измерения показателей организма, режим Expedition с офлайн-картами и позиционированием на базе HUAWEI Sunflower GNSS, поддержку eSIM, адаптеры NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, автономность до 11 дней в режиме энергосбережения и до 6 дней в обычном режиме.