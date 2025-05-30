Часы Huawei Watch 5 оценили в 35 тысяч рублей

Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы Watch 5, которые обойдутся от 35 тысяч рублей. Каждый покупатель получит в подарок фирменные беспроводные наушники FreeBuds 6i.

Напомним, что новинка доступна в размерах на 42 мм и 46 мм. Первая получила корпус из высокопрочного титана или нержавеющей стали 316L, а вторая – из нержавеющей стали 904L или 316L. Часы также имеют в оснащении датчик X-Tap для измерения показателей здоровья одним касанием (ЭКГ, ЧСС, вариабельность сердечного ритма и SpO2), датчик температуры кожи, высотомер, мониторинг уровня стресса и качества сна, 100 режимов тренировок, водонепроницаемость 5 АТМ, 1,5- и 1,38-дюймовые экраны LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 466:466 пикселей и яркостью до 3000 нит, поддержку eSIM, микрофон, динамик, адаптеры NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а также аккумулятор ёмкостью 867 мАч.