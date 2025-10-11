Официально: часы HONOR Watch 5 Pro готовы к выходу

Компания HONOR объявила, что официальный релиз умных часов Watch 5 Pro состоится в Китае 15 октября. Тогда же представят флагманские смартфоны линейки HONOR Magic8. Производитель подтвердил наличие новой оптики для более точного сбора данных и многопараметрического отслеживания показателей здоровья. Часы будут предупреждать о рисках для сердца, обнаруживать апноэ во сне, измерять среднюю вариабельность сердечного ритма во сне, уровень стресса и артериальное давления. Также отметим несколько вариантов исполнения корпуса. HONOR уже начала принимать предварительные заказы на часы на домашнем китайском рынке.