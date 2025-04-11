Часы Redmi Watch Move представят в апреле

Компания Xiaomi объявила, что релиз часов Redmi Watch Move пройдет 21 апреля в Индии. Производитель подтвердил наличие AMOLED-экрана, прямоугольного корпуса с закруглёнными углами и навигационного колёсика.

Напомним, что в начале года на мировой рынок были выпущены часы Redmi Watch 5 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0, корпусом с алюминиевой рамкой, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 432:514 пикселя и яркостью до 1500 нит, датчиками для мониторинга показателей здоровья, 150 спортивными режимами, модулями GNSS, eSIM и NFC, поддержкой Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 550 мАч и автономностью до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом всегда включенного дисплея.