Часы на Wear OS 5.1 смогут воспроизводить музыку

Сегодня появилась информация о том, что компания Google тестирует возможность воспроизведения мультимедиа через встроенные динамики умных часов на базе Wear OS 5.1. Помимо этого, в предстоящем обновлении будет добавлена поддержка менеджеров учётных данных, а сама система Wear OS 5.1 получит апдейт до операционной системы Android 15 (в отличие от Wear OS 5, основанной на Android 14 и выпущенной ранее в этом месяце). Правда, что весьма логично, новая функция воспроизведения контента через динамик часов будет доступна для устройств, которые поддерживают эту возможность на аппаратном уровне. Проблема в том, что производитель пока что ничего не говорит о том, для каких именно моделей часов будет доступно это обновление.

На данный момент умные часы на Android могут воспроизводить медиа только через Bluetooth, как и Apple Watch вплоть до выхода Series 10 и Ultra 2. При этом не совсем понятно, почему релиз функции занял у компании настолько много времени, потому что динамик во многих часах стоит более трёх лет и им было бы неплохо пользоваться для прослушивания музыки или подкастов, к примеру. И на самом деле те же подкасты можно было слушать — пользователи ранее находили способ. Но на текущий момент этой возможности нет, хотя есть огромная надежда на то, что производитель в ближайшем будущем реализует и эту функцию. Вопрос только в поддерживаемых приложениях и моделях умных часов — это сейчас пользователей интересует больше всего, особенно владельцев старых гаджетов.
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