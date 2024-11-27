Часы на Wear OS 5.1 смогут воспроизводить музыку

На данный момент умные часы на Android могут воспроизводить медиа только через Bluetooth, как и Apple Watch вплоть до выхода Series 10 и Ultra 2. При этом не совсем понятно, почему релиз функции занял у компании настолько много времени, потому что динамик во многих часах стоит более трёх лет и им было бы неплохо пользоваться для прослушивания музыки или подкастов, к примеру. И на самом деле те же подкасты можно было слушать — пользователи ранее находили способ. Но на текущий момент этой возможности нет, хотя есть огромная надежда на то, что производитель в ближайшем будущем реализует и эту функцию. Вопрос только в поддерживаемых приложениях и моделях умных часов — это сейчас пользователей интересует больше всего, особенно владельцев старых гаджетов.