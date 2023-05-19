ChatGPT выпустили на iPhone и iPad

Вчера компания OpenAI выпустила приложение для iOS, предоставив пользователям удобный доступ к ChatGPT. Также компания сразу сообщила, что версия для Android будет скоро, хотя пока что никакой точной информации нет — даже примерно. Приложение для iOS можно использовать совершенно бесплатно, оно синхронизируется с историей чатов в веб-версии и поддерживает голосовой ввод с помощью модели распознавания речи Whisper, тоже созданной компанией OpenAI. Приложение работает как на iPhone, так и на iPad, плюс если у вас есть ноутбук на M1 или M2, то можно эмулировать приложение нативно (хотя в этом просто нет смысла).

Напомним, что OpenAI ранее даже не намекала на то, что мобильное приложение разрабатывается или что у компании есть хотя бы планы по этому направлению, но это имеет смысл, учитывая невероятную популярность ChatGPT. Этот чат-бот был запущен в ноябре прошлого года и быстро набрал популярность — на текущий момент сервисом пользуется примерно 100 миллионов пользователей. И это, безусловно, важный шаг, потому что до сих пор лучшим способом получить доступ к языковым моделям OpenAI на мобильных устройствах было использование приложения Bing от Microsoft, которое предлагает доступ к чат-боту, работающему на базе модели GPT-4. Но оно работало не так хорошо, как оригинал, плюс теперь у пользователей будет выбор и возможность сравнить то, как работает искусственный интеллект в различном софте. Это очень важное преимущество для пользователей.
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