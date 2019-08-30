Чехлы для iPhone 11 уже продаются в магазинах

На протяжение последних недель инсайдеры не раз показывали реалистичные и не очень макеты смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 XR. Публиковали источники и фотографии чехлов. Сегодня профильный ресурс Slashleaks поделился фотографией чехлов, которые уже продаются в розничном магазине. И это при том, что официальный анонс новых смартфонов Apple состоится только 10 сентября. Впрочем, на снимке могут быть изображены самопальные китайские чехлы, что косвенно подтверждается странным названием старшей модели – iPhone 11 Pro Max.