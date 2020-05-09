Чехлы влияют на работу камеры в Huawei P40

Несколько недель назад некоторые пользователи топовых камерофонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro начали жаловаться на проблемы с фокусировкой и размытые в результате этой проблемы снимки. Сегодня один из боссов Huawei Брюс Ли заявил, что причиной проблемы являются неофициальные защитные чехлы для Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Оказывается, они блокируют времяпролетную камеру ToF в P40 Pro и систему лазерного наведения в P40, из-за чего смартфоны не могут навестись на резкость. Ли порекомендовал пользователям покупать официальные аксессуары и просить производителей неофициальных чехлов лучше делать свою работу.