Чем AirPods 3 отличаются от других моделей и кому они подойдут

Apple снова привлекла внимание пользователей, выпустив «Аирподс 3». Они уникальны, но чем именно отличаются от предыдущих версий и для кого их покупка будет оптимальной? Разберёмся в ключевых характеристиках AirPods 3 и определим, кому они подойдут лучше всего.
В AirPods 3 Apple соединила черты предыдущих моделей с элементами дизайна AirPods Pro. Корпус стал более округлым, без традиционных силиконовых амбушюров, что делает их комфортными и лёгкими. Они созданы для тех, кто предпочитает компактный, незаметный вид и лёгкую посадку в ухе.
Apple подняла уровень звука в AirPods 3 благодаря поддержке пространственного аудио, которое создает эффект объёмности, будто вы находитесь в студии звукозаписи. А динамический эквалайзер подстраивает звучание в реальном времени, делая каждую композицию насыщенной и реалистичной. Эти функции действительно отличают их от классических AirPods второго поколения.
Заряд батареи — один из главных вопросов при выборе наушников, и тут AirPods 3 выделяются. Они предлагают до шести часов прослушивания на одном заряде, а с зарядным кейсом — до 30 часов автономности. Это на целый час больше, чем у предыдущих моделей. Быстрая зарядка позволяет всего за пять минут обеспечить наушники часом работы — отличное решение для тех, кто постоянно в движении.
AirPods 3 снабжены функциями, упрощающими их использование. Они автоматически переключаются между устройствами Apple, будь то ваш iPhone, iPad или Mac, что избавляет от необходимости вручную изменять настройки. Функция «Голосовой контроль Siri» помогает без усилий регулировать громкость, ставить музыку на паузу или отвечать на звонки — всё это без касания устройства.
Если вы ищете наушники для повседневного использования, активного отдыха и общения, AirPods 3 — то, что вам нужно. Они подходят для тех, кто ценит высокое качество звука, но не нуждается в активном шумоподавлении, как у AirPods Pro. Для владельцев других устройств Apple они станут прекрасным выбором благодаря легкости подключения и поддержке умных функций. А любители активного образа жизни оценят устойчивость к влаге и удобство использования.
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