Черный iPhone 16 показали на видео

В сети появилось видео, в котором грядущей iPhone 16 показа в руках девушки, идущей под дождём. Аппарат демонстрируется в черной расцветке. Ранее стало известно, что базовая модель получит 6,3-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц, корпус с алюминиевой рамкой, фирменную однокристальную систему Apple A18, сдвоенную тыльну камеру с 12-Мп модулями, аккумулятор ёмкостью 3560 мАч, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 800 долларов. Официальная презентация серии iPhone 16 состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени.