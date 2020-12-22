Черно-белый смартфон Hisense A7 получил поддержку 5G

Компания Hisense представила смартфон A7 5G, который стал первым смартфоном на рынке с чёрно-белым экраном на электронной бумаге E Ink и поддержкой мобильных сетей 5G. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым монохромным дисплеем с плотностью пикселей 300 PPI, предустановленной ОС Android 10 с адаптированным графическим интерфейсом, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T7510 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой PowerVR GM 9444 и модемом 5G с поддержкой NSA/SA, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4770 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена на смартфон составит 300 долларов.