Четыре неизвестных смартфона от Nokia появились в интернете

Появились изображения четырех неизвестных смартфонов Nokia. Информации пока никакой нет - даже неизвестны их имена, только номера моделей - они намекают на изменение дизайна. N150DL и N1530DL это два похожих устройства, на задней части смартфонов есть выступ основной камеры в верхнем левом углу, закругленный прямоугольник, который заметно разделен на две части. С учетом выемки это, вероятно, устройства среднего уровня. Боковой сканер отпечатков пальцев предполагает наличие ЖК-дисплея, сверху также расположился 3,5-мм разъем для наушников.

Nokia N151DL имеет круглый выступ камеры, который сейчас используется HMD Global для большинства своих смартфонов. Это, вероятно смартфон начального уровня, без сканера отпечатков пальцев и довольно толстую нижнюю панель.

N152DL, скорее всего, это телефон серии C, то есть устройство с урезанной Android Go Edition. Его дизайн очень похож на C1 или C01 Plus, которые на несколько лет отстают от современных тенденций так как серия C стремится быть максимально доступной для каждого.