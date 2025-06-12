Google ограничит заряд аккумулятора Pixel 6A

Google обещает уведомить всех затронутых пользователей в следующем месяце и предоставить полную информацию по решению проблемы. По информации Android Authority, как минимум двое пользователей уже сообщили о воспламенении своих Pixel 6A. Один из них написал на Reddit, что смартфон взорвался ночью, когда просто лежал на столе. Кроме того, в бета-версии Android 16 QPR1 Beta 2 были обнаружены строки кода, предупреждающие владельцев Pixel 6A о возможных проблемах с перегревом батареи. Также совсем недавно, в апреле, Google объявила о запуске расширенной программы ремонта для Pixel 7A из-за проблем с вздутиями аккумуляторов. Видимо, с качеством батарей и зарядок у компании дела идут не очень хорошо, даже с относительно новыми моделями.