Google ограничит заряд аккумулятора Pixel 6A

Американская компания Google снова снижает производительность своих смартфонов ради безопасности — теперь это затронет Pixel 6A. Стоит напомнить, что ранее в этом году компания Google уже выпустила обновление для Pixel 4A, которое снижало время работы от аккумулятора, чтобы снизить риск перегрева. Теперь аналогичная мера затронет и Pixel 6A, который на самом деле тоже достаточно старый. «Некоторым владельцам Pixel 6A будет установлено обязательное обновление программного обеспечения, чтобы минимизировать риск возможного перегрева аккумулятора. После 400 циклов зарядки будет автоматически включена система управления аккумулятором, которая ограничит ёмкость батареи и снизит скорость зарядки».

Google обещает уведомить всех затронутых пользователей в следующем месяце и предоставить полную информацию по решению проблемы. По информации Android Authority, как минимум двое пользователей уже сообщили о воспламенении своих Pixel 6A. Один из них написал на Reddit, что смартфон взорвался ночью, когда просто лежал на столе. Кроме того, в бета-версии Android 16 QPR1 Beta 2 были обнаружены строки кода, предупреждающие владельцев Pixel 6A о возможных проблемах с перегревом батареи. Также совсем недавно, в апреле, Google объявила о запуске расширенной программы ремонта для Pixel 7A из-за проблем с вздутиями аккумуляторов. Видимо, с качеством батарей и зарядок у компании дела идут не очень хорошо, даже с относительно новыми моделями.