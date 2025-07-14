Официально: Samsung Galaxy F36 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что в ближайшее время в Индии состоится презентация смартфона Galaxy F36 5G. Производитель не раскрыл характеристики, но опубликовал тизер, подтверждающий тонкий корпус и плоскую боковую рамку устройства. Ранее сообщалось, что аппарат оснастят фирменным процессором Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,40 ГГц и графикой ARM Mali-G68 с частотой 950 МГц, дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 15 «из коробки».

Напомним, что в мае была представлена более продвинутая модель Galaxy F56 5G, которая получила однокристальную систему Exynos 1480, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 7,2 мм и массой 180 граммов, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.
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