Официально: Samsung Galaxy F36 5G готов к выходу

Напомним, что в мае была представлена более продвинутая модель Galaxy F56 5G, которая получила однокристальную систему Exynos 1480, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 7,2 мм и массой 180 граммов, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.