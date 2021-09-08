Chieftronic представила 120 мм вентилятор NOVA A-RGB

Компания Chieftronic представила новый 120 мм вентилятор NOVA A-RGB. Новинка получила дизайн с девятью лопастями с улучшенной технологией давления воздуха, 4-пиновый ШИМ контроллер скорости вращения вентилятора и 3-пиновый +5V контроллер для синхронизации A-RGB с материнской платой. На NOVA A-RGB размещены 32 светодиода A-RGB.

Вентилятор оснащен гидродинамическим подшипником обеспечивающим надежность и долговечность. Полупрозрачные лопасти вентилятора гарантируют равномерное распределение подсветки по всему вентилятору, в то время как антивибрационные прокладки способствуют плавному ходу вентилятора и тихой работе системы. Максимальная скорость вращения составляет 1600 Об/мин при уровне шума до 28 дБА. Воздушный поток до 68 CFM. На модель распространяется два года гарантии. Доступность и стоимость вентилятора не раскрыты.

Комментарии и отзывы Chieftronic NOVA A-RGB
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