China Post представит смартфоны серии Hi Nova 9

Сегодня компания China Post подтвердила через свою официальную учетную запись Weibo, что смартфоны серии Hi Nova 9 будут запущены 2 декабря. На рекламном плакате, опубликованном фирмой, изображен слоган «исследуем невидимое вместе».

В серию Hi Nova, будут входить два смартфона, Hi Nova 9 и Hi Nova 9 Pro. Если верить просочившимся изображениям, то предстоящая серия Hi Nova 9 очень похожа на телефоны серии Huawei Nova 9, выпущенные китайским гигантом. На лицевой панели в верхнем левом углу экрана расположен вырез для размещения двух датчиков селфи-камеры, а задняя крышка устройства изготовлена из матового стекла. Модуль камеры на задней панели также похож на Huawei Nova 9. Однако на задней панели вместо фирменного знака Huawei написано «Hi Nova».