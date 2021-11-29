China Post представит смартфоны серии Hi Nova 9

Сегодня компания China Post подтвердила через свою официальную учетную запись Weibo, что смартфоны серии Hi Nova 9 будут запущены 2 декабря. На рекламном плакате, опубликованном фирмой, изображен слоган «исследуем невидимое вместе».

В серию Hi Nova, будут входить два смартфона, Hi Nova 9 и Hi Nova 9 Pro. Если верить просочившимся изображениям, то предстоящая серия Hi Nova 9 очень похожа на телефоны серии Huawei Nova 9, выпущенные китайским гигантом. На лицевой панели в верхнем левом углу экрана расположен вырез для размещения двух датчиков селфи-камеры, а задняя крышка устройства изготовлена из матового стекла. Модуль камеры на задней панели также похож на Huawei Nova 9. Однако на задней панели вместо фирменного знака Huawei написано «Hi Nova».
Комментарии и отзывы Hi Nova 9
OnePlus 9 RT выйдет в трёх цветах с мощным процессором…
OnePlus 9 RT выйдет в трёх цветах с мощным процессоромСмартфон OnePlus 9 RT — самый свежий флагман OnePlus, запланированный на этот год, и есть предположения, …
Samsung Galaxy S22 Ultra это и есть новый Note…
Samsung Galaxy S22 Ultra это и есть новый NoteИнформационное издание Front Page Tech получило фотографии того, что, по утверждению журналистов, являетс…
Смартфон Doogee X96 получил батарею на 5400 мАч…
Смартфон Doogee X96 получил батарею на 5400 мАчКомпания Doogee пополнила ассортимент смартфонов моделью Doogee X96, которая станет доступна для предвари…
vivo X70 Pro + начало глобального выпуска…
vivo X70 Pro + начало глобального выпускаСерия vivo X70 была анонсирована 9 сентября, а спустя три недели производитель представил линейку на глоб…
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5G…
Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5GTCL X20 SE и TCL 20A 5G сегодня были запущены в США. Оба телефона имеют тройные задние камеры и поддержив…
Android 12L Beta будет совместим с Google Pixel 3a и 3a XL…
Android 12L Beta будет совместим с Google Pixel 3a и 3a XLТеперь, когда Pixel 3 и 3 XL получили последнее и окончательное обновление Android 12, следующими на очер…
Флагман Realme GT 2 Pro получит 125-Вт зарядку …
Флагман Realme GT 2 Pro получит 125-Вт зарядку Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Realme GT 2 Pro, выход которого ожидае…
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазине…
Google Pixel 6 и 6 Pro выставили в фирменном магазинеКомпания Google выставила еще не представленные флагманские смартфоны Pixel 6 и 6 Pro в фирменного магази…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor