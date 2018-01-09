Что собой представляет самый востребованный Ксиоми

Флагманский Сяоми телефон Mi 6, традиционно для устройств производителя, впитал современную начинку и, в духе последних обновлений компании, выглядит достаточно стильно. К тому же, здесь используется двойная камера, что стало популярным среди многих компаний-производителей смартфонов. Xiaomi удалось объединить все эти компоненты – и даже сделать это хорошо, - и сохранить низкую цену, чем у конкурентов.

Какими характеристиками Xiaomi Mi 6 покорил Украину?

экран: IPS, 5,15 дюймов, разрешение 1920х1080 пикселей;

платформа: 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 835;

ОЗУ: 6 ГБ, ПЗУ: 64 ГБ;

Достаточно невысокой стоимостью;

Основная камера: двойная (12 Мп, f / 1.8, 26 мм) и (12 Мп, f / 2.6, 52 мм), фронтальная камера: 8 Мп;

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C GPS (поддержка A-GPS), ГЛОНАСС;

аккумулятор: 3350 мАч;

сканер отпечатка пальцев, акселерометр, датчик света, датчик приближения, защита от брызг (стандарт не указан), ИК-порт;

габариты: 145,2 × 70,5 × 7,4 мм, масса 168 г;

ОС: Android 7.1.1 Nougat.

Внешний вид

Xiaomi Mi 6, в отличие от предшественника, полностью отказался от алюминия: передняя и задняя панели – стеклянные. Причем последняя – задняя панель имеет эргономичный изгиб как на левой, так и правой гранях. Кроме того, есть более маленькое, радикальное, но все еще заметное округление в верхней и нижней частях, которое можно заметить даже на фотографиях в интернет магазине.

Рамка аппарата изготовлена на заказ из полированной нержавеющей стали, окрашена в тон корпуса.

Как расположены элементы управления?

Расположение элементов управления знакомое по десяткам устройств производителя, единственное исключение - два объектива камеры. Это редкое явление в портфолио компании Xiaomi, Ксиоми, сяоми, и не только. Однако и цена на вторую камеру немного увеличила себестоимость устройства.

Сборка в целом хорошая, однако, судя по многочисленным отзывам, кнопки блокировки и регулировки громкости слегка постукивают в пазах при сильной тряске. Проблема, конечно же, не большая, и решается просто – купить плотный чехол.

Также, к недостаткам можно отнести то, что микро зазоры на стыке стекла и алюминия все-таки присутствуют. Но и сделаны они не случайно - это обезопасит от возможных трещин из-за расширения стекла в различных условиях.

Внешний вид устройства в Киеве

Устройство выглядит эффектно, во многом за счет стальной полированной рамки, мало отличается от стекла по свойству отражения. Впрочем, как и практически все стеклянные смартфоны, корпус быстро пачкается: притягивает ворсинки и коллекционирует отпечатки пальцев и другие жировые пятна, но все это легко стирается.

Эргономичность

Xiaomi Mi 6 не особо скользит в руке – то есть, держать его удобно. Габариты устройства комфортные, но масса слишком велика по первым ощущениям. Правда, через пару дней привыкаешь к весу смартфона рука привыкнет, а на третий, его масса уже воспринимается как преимущество - чувствуется, что в руках лежит вещь.

К компактности Xiaomi Mi 5c флагманской новинке далеко, несмотря на одинаковый размер экрана.

Дисплей

Экран Xiaomi, Ксиоми, сяоми Mi 6 с разрешением 1920х1080 пикселей и диагональю 5,15 дюймов порадовал: отличная цветопередача, насыщенные, но естественные тона, хорошая контрастность, точная заводская калибровка с легким преобладанием холодных тонов, широкие углы обзора. Все сильные стороны IPS присутствуют, только черный цвет считается недостаточно глубоким, он все еще немного не дотягивает до Moto G4 Plus.

Самое впечатляющее - минимальная яркость, которая, по словам Xiaomi, достигает 1 нит. На практике это означает, что даже глухой ночью возможны ситуации, когда захочется немного завысить уровень. Особенность порадует людей с чувствительными к свету глазами.