Cкладной смартфон Vivo X Fold+ представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Vivo представила складной смартфон X Fold+, одной из особенностей которого стали улучшенные петли из авиационного металла. Новинка также характеризуется 8,03-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2160:1916 точек и частотой обновления 120 Гц, 6,55-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и той же кадровой частотой, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4730 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, квадрокамерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (сверхширик), 12 Мп (телеобъектив с 2-кратным зумом) и 8 Мп (перископная камера), массой 311 г, толщиной в сложенном состоянии 14,91 мм и в разложенном 7,4 мм. Вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить 1395 долларов, а с 12/512 ГБ – 1535 долларов.