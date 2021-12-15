Cleer Audio представляет интеллектуальные адаптивные наушники с активным шумоподавлением ALPHA

Беспроводные наушники с интеллектуальным шумоподавлением ALPHA революционизируют удовольствие от прослушивания музыки благодаря пространственному звуку и лучшему в отрасли адаптивному активному шумоподавлению. Благодаря запатентованному 40-миллиметровому драйверу Cleer, соединению Bluetooth 5.1, 2-микрофону Qualcomm cVc и 35 часам воспроизведения в режиме ANC, ALPHA обеспечивает лучшее качество беспроводного звука, захватывающий звук и звуковые характеристики. В повседневной жизни функция адаптивного шумоподавления ALPHA и улучшенные амбушюры значительно повышают комфорт пользователей. ALPHA - это усовершенствованный продукт для персонализированного образа жизни, больше, чем просто наушники.