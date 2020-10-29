Cмартфон Nokia 5.3 скоро получит Android 11

Недавно компания HMD Global объявила о том, что смартфоны Nokia 5.3, Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1 и Nokia 2.2 одними из первых получат обновление до операционной системы Android 11. Судя по всему, апдейт для Nokia 5.3 уже не за горами, поскольку сегодня смартфон под управлением Android 11 засветился в базе данных популярного бенчмарка Geebench. Более того, данную модель должны обновить до Android 12 в следующем году.

Напомним, что представленный в марте этого года Nokia 5.3 получил 6,55-дюймовый дисплей с невысоким разрешением 720:1600 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный процессор Snapdragon 665, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 в рамках программы Android One.