Cмартфон Xiaomi Redmi Note 5 оценен в $150

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Redmi Note 5 Pro, который получил полноформатный дизайн и емкий аккумулятор. Новинку оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением 18:9, 12 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 4000 мАч, предустановленной Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Габариты устройства равны 158,5:75,45:8,05 мм, а вес – 180 грамм. Версия на 3+32 ГБ оценена в 155 долларов, а модель на 4+64 ГБ обойдется в 187 долларов.