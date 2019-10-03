Cмартфон с двумя экранами на Qualcomm Snapdragon 855 от Microsoft

На Microsoft Event компания показала свой новый смартфон с двум экранами Surface Duo.

Смартфон Surface Duo будет работать на операционной системе Android в паре с процессором Qualcomm Snapdragon 855. Экран смартфона получился диагональю 5.6 дюймов с объединяющимся шарниром в 360 градусов.

К сожалению подробностей пока не слишком много. Согласитесь, судя по фото и характеристикам, гаджет получится не только красивым, но и действительно полезным.

Microsoft Surface Duo должен поступить в продажу с планшетом Surface Neo.