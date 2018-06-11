Colorful S49 выглядит очень странно

2018-06-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Colorful S49; [36]
Официально представлен очень интересный монитор Colorful S49, который, как вы уже поняли из названия, обладает громадной диагональю в 49 дюймов. Тем не менее, это не такой уж большой дисплей на самом деле — вы вполне можете поставить его на свой рабочий стол и работать с комфортом, так как здесь просто очень широкий формат, из-за чего диагональ кажется громадной, но на самом деле это вроде двух обычных мониторов, которые стоят рядом. Разрешение составляет 3840 на 1080 точек, то есть это именно два монитора, если смотреть по разрешению. Учитывая, что диагональ считается от угла до угла, такой вариант монитора выглядит очень привлекательным в плане цифр, ведь 49 дюймов это так много. Вот только на самом деле ничего такого особенного в нем нет, буквально стандартный набор характеристик. Еще и стоимость не называют.


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