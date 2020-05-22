Cooler Master A71C выглядит шикарно

Многие пользователи при сборке персонального компьютера приобретают процессоры компании AMD в комплектации OEM, то есть без кулера в комплекте. Это дешевле, но в итоге все равно же приходится тратить деньги на систему охлаждения, так как без нее пользователь просто не сможет работать с комфортом. Теперь в продажу поступила система охлаждения под названием Cooler Master A71C, которая создана специально для процессоров Ryzen. Данная система оборудована небольшим радиатором, вентилятором с подсветкой и больше ничего лишнего здесь нет. Стоимость продукта пока что никто не называет, но мы уверены, что новинка будет доступной, ведь она создана для сокета AM4, который сам по себе является пристанищем относительно доступных процессоров.