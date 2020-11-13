Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero AIO водяное охлаждение с технологией Intel Cryo Cooling

Cooler Master анонсировала водяное охлаждение MasterLiquid ML360 Sub-Zero AIO. Новая система охлаждения будет использовать технологию Intel Cryo Cooling Technology. В основе технологии используется такой же термоэлектрический охладитель, что и в представленном ранее водоблоке для ЦП от EK.

ML360 Sub-Zero оснащен 52,52 мм блоком TEC и программным обеспечением Intel. Радиатор имеет длину 360 мм с тремя 120 мм вентиляторами SF120R.

Ожидается, что система водяного охлаждения MasterLiquid ML360 Sub-Zero AIO поступит в продажу в конце ноября.

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