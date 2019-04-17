Cooler Master SF360R ARGB официально представили

Сегодня состоялся официальный анонс нового продукта под названием Cooler Master SF360R ARGB, который меняет виденье на рынок вентиляторов. Это корпусной стильный вентилятор, который выполнен в форм-факторе «три-в-одном». У вас есть один цельный корпус с тремя отдельными вентиляторами, которые обладают подсветкой и регулируются по ШИМ в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту. Это идеальный вариант для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения и на фронтальную панель корпуса. Установка занимает минимум времени, плюс такая система создает меньше вибраций и смотрится довольно необычно. Стоимость пока что не раскрывается, но мы думаем, что это будет довольно доступное решение, у которого нет конкурентов.