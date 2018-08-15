Cooler Master Wraith Ripper - официальное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper

Cooler Master и AMD представляют Wraith Ripper - официальный воздушный кулер для второго поколения Ryzen Threadripper. Релиз состоится в рамках эксклюзивного партнерства с AMD. Предназначение Wraith Ripper – обеспечить AMD Ryzen Threadripper охлаждение в самых напряженных условиях. Wraith Ripper представляет собой двойной башенный радиатор и комплект из семи тепловых трубок для улучшенной теплопроводности, в то время как большая площадь контактной поверхности оптимизирована для Ryzen Threadripper.

Специальная пластина Wraith Armor помогает направлять поток воздуха, а под ней находится 120-миллиметровый вентилятор Pro Servo. Установленный между двумя башенными радиаторами, Pro Servo обеспечивает двухтактную конфигурацию, вытягивая холодный воздух через один радиатор и выталкивая его через другой. Это помогает поддерживать тепловую целостность и максимальную производительность процессора.

Стильный черный дизайн Wraith Ripper дополняется двумя светодиодными полосками адресуемого RGB, которые выделяют кулер и обрамляют логотип AMD Ryzen Threadripper в его верхней части. Пользователи могут настраивать скорость, цвет и режим работы каждого светодиода через встроенное управление подсветкой. Сроки появления в России и ориентировочная стомость пока неизвестны.