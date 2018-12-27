Cooler Master Wraith Ripper стоит 119 евро

Официально представлена новая система охлаждения Cooler Master Wraith Ripper, которую производитель разработал специально для процессора AMD Ryzen Threadripper второго поколения. Эта система будет работать исключительно с данным процессором, контактная площадка оптимизирована размером только для этой модели «камня». Отличительной чертой системы является новый вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, который обеспечивает тихую работу и вполне адекватные температуры даже во время повышенного разгона. Стоимость данной системы составляет всего 119 евро, это крайне дешево для такого уровня продукта, особенно при наличии красивой RGB подсветки и прочих бонусов. Будем ждать, когда устройство отправится к нам в страну на официальную продажу.