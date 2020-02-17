Cooler Master анонсировала беспроводную гарнитуру

Cooler Master предлагает гарнитуру MH670 за 110 евро, это отличная стоимость за качественные материалы и привлекательный дизайн. Оголовье изготовлено из металла, остальные детали из пластика.

Микрофон съемный, при выключении разъем закрывается резиновой заглушкой. Наушники обеспечивают поддержку объемного звука 7.1. Длина кабеля составляет 160 см. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц. Динамики неодимовые диаметром 50 мм. Амбушюры изготовлены из приятной ткани.

Беспроводная связь обеспечивается подключением через USB-ключ 2,4 Ггц. Производитель гарантирует автономную работу в течении 24 часов. Стоимость беспроводной гарнитуры MH670 составляет 109 евро.