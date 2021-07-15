Cooler Master анонсировала кулеры для процессора Hyper H6 ARGB и H6DT ARGB

Компания Cooler Master представила два новых кулера для охлаждения процессора Hyper H6 и H6DT ARGB.

Кулеры Cooler Master Hyper H6 и H6DT ARGB разработаны с использованием технологии Xtra Dimensional Heat Pipe Contact (XDHC), обеспечивающую полное покрытие ЦП и непосредственный контакт тепловых трубок с процессором для лучшего отвода тепла. Hyper H6 - базовая версия с одним радиатором и 120 мм вентилятором с ARGB-подсветкой. Верхняя крышка изготовлена из матового алюминия и отличается изысканной отделкой. Версия H6DT ARGB предлагает мощное решение для охлаждения. Кулер имеет два радиатора и два установленных вентилятора Dual SickleFlow 120 ARGB. Скорость вращения вентиляторов варьируется от 650 до 1800 об/мин.

Cooler Master Hyper H6 и H6DT ARGB обеспечивают совместимость с оперативной памятью и доступными разъемами ЦП от Intel и AMD. Высота кулеров с установленными вентиляторами составляет 158 мм.

Когда выйдут кулеры Hyper H6 и H6DT ARGB в продажу неизвестно.
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