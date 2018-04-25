Cooler Master объявляет о выпуске MasterLiquid ML240R RGB и ML120R RGB

Cooler Master представляет свое новейшее охлаждение RGB AIO, сертифицированные ASUS, MSI и ASRock с помощью MasterLiquid ML240R RGB и ML120R RGB. Благодаря технологии двухкамерной накачки, обеспечивающей большую производительность, она оснащена вентилятором с RGB MasterFan MF120R ARGB.16,7 млн. Пользовательских настроек цвета с помощью программного обеспечения или проводного контроллера. MasterLiquid ML240R RGB и MasterLiquid ML120R RGB оснащены всем новым спроектированным RGB-насосом, который создает потрясающую 16-миллионную цветовую маркировку RGB.