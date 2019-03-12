Cooler Master показала MasterLiquid Pro RGB

В последнее время пользователи стали активно покупать разное компьютерное железо за большие деньги, чтобы получить не только удовольствие от игры на ПК, но и от внешнего вида своего компьютера. Далеко не всем такое подходит, но большая часть аудитории готова платить деньги за возможность получить более красивую систему охлаждения, к примеру. И для таких пользователей у нас есть хорошие новости, ведь компания Cooler Master официально анонсировала новую линейку СЖО под названием MasterLiquid Pro RGB. Пока что линейка состоит из двух радиаторов формата 240 и 280 миллиметров, но в целом этого уже достаточно, чтобы вы получили классный продукт и собрали компьютер мечты. Стоимость новинки пока что не разглашается, но это явно не бюджетный сегмент.