Cooler Master показали легендарный кулер Hyper 212

Легенды не умирают. Cooler Master представили концептуальную версию воздушного кулера Hyper 212. Концепция Hyper 212 имеет увеличенный размер ребер, размер одного ребра на 25% больше, чем у Hyper 212 EVO. Эта концепция также имеет пять тепловых трубок вместо четырех, что делает её более эффективной при рассеивании тепла, чем предыдущие версии Hyper 212s. Новая концепция будет соответствовать любой конфигурации ОЗУ. Новой особенностью в Cooler Master Hyper 212 является уникальный RGB логотип Cooler Master, который будет синхронизироваться с другими RGB вентиляторами и любым другими RGB устройствами в системе.