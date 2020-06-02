Cooler Master представила MasterLiquid ML240L V2 ARGB

Компания Cooler Master выпустила в продажу свою новую систему охлаждения под названием MasterLiquid ML240L V2 ARGB, которая обладает достаточно приличным набором преимуществ и декоративных бонусов. Начнем с того, что здесь установлен радиатор на две секции, то есть на 240 миллиметров, при этом имеется два вентилятора, которые будут охлаждать воздух между ребрами радиатора. Вентиляторы, конечно же, с подсветкой, плюс имеется помпа с такой же подсветкой, чтобы вы получали настоящую дискотеку внутри корпуса. Стоимость новой системы жидкостного охлаждения мы пока что не знаем, но стоит сказать, что ранее компания делала крайне доступные варианты, а значит, можно ожидать довольно низкую стоимость продукции на территории России.