Cooler Master представила башню V8 3DVC

Сегодня компания Cooler Master представила новый процессорный кулер под названием V8 3DVC, который, по заявлению производителя, способен рассеивать до 300 Вт тепла от процессора — для башенного кулера это очень много. Стоит отметить, что башня Cooler Master V8 3DVC основана на новом формате каркаса, который включает паровую камеру и задействует новые сверхпроводящие тепловые трубки. Паровая камера спроектирована таким образом, чтобы тепло равномерно распределялось по всему радиатору за счёт композитных тепловых трубок. При этом радиатор процессора обрамлён стильным кожухом с чёрно-серебряным дизайном и поставляется с двумя вентиляторами Mobius с диаметром лопастей 120 мм.

В результате, по словам производителя, такая башня способна рассеивать достаточно приличное количество тепла от процессора, но стоит понимать, что башня высокая и не в каждый корпус она помещается. Впрочем, если вам действительно нужно рассеивать 200-300 Вт тепла, то корпус и так будет объёмым и с большим количеством процессорных кулеров, так что проблем возникнуть не должно. Стоимость новой башни пока что никто не сообщает, но есть мнение, что это флагманский продукт для энтузиастов, а такого рода компоненты системы обычно стоят очень дорого. Но пока что деталей нет и стоит их подождать — есть шанс, что производитель сделает отличный продукт за свои деньги, который будет даже доступнее многих конкурентов на рынке. Хотелось бы посмотреть на реальные тесты.
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