Cooler Master представила башню V8 3DVC…

В результате, по словам производителя, такая башня способна рассеивать достаточно приличное количество тепла от процессора, но стоит понимать, что башня высокая и не в каждый корпус она помещается. Впрочем, если вам действительно нужно рассеивать 200-300 Вт тепла, то корпус и так будет объёмым и с большим количеством процессорных кулеров, так что проблем возникнуть не должно. Стоимость новой башни пока что никто не сообщает, но есть мнение, что это флагманский продукт для энтузиастов, а такого рода компоненты системы обычно стоят очень дорого. Но пока что деталей нет и стоит их подождать — есть шанс, что производитель сделает отличный продукт за свои деньги, который будет даже доступнее многих конкурентов на рынке. Хотелось бы посмотреть на реальные тесты.